Эхо резни в пермской школе: второй подросток осуждён на семь лет

Пермь, , 11:53 — REGNUM Суд Мотовилихинского района Перми сегодня, 29 апреля, вынес приговор в отношении второго подростка, который проходит по громкому уголовному делу о резне в школе № 127. Юноша признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». Фигуранту назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мотовилихинском райсуде города.

Напомним, 15 января 2018 года в школе № 127 Перми было совершено вооруженное нападение на учеников четвертого класса и их педагога. С ранениями госпитализировали 10 человек. Уголовное дело возбудили в отношении двух подростков, один их которых являлся старшеклассником этой же школы, а второй ранее учился в этой школе.

По результатам судебно-медицинских экспертиз уголовные дела в отношении фигурантов выделили в отдельных два производства. Один из юношей был признан невменяемым. В декабре 2018 года вынесен первый приговор по резонансному делу: подростка приговорили к девяти годам восьми месяцам лишения свободы, штрафу в 40 тысяч рублей и назначили наблюдение у психиатра. Он должен в качестве компенсации морального вреда потерпевшим выплатить более 8 млн рублей.

Второй подросток после принудительного лечения признан вменяемым и предстал перед судом. Парню назначили наказание в виде семи лет лишения свободы; наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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