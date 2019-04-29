В Великобритании от жертв насилия требуют предоставления личных смартфонов

Лондон, , 12:56 — REGNUM В Великобритании от жертв насилия просят предоставить доступ к мобильным телефонам и социальным сетям для расследования, сообщил журнал The Independent.

Инициатива запущена на территории Англии и Уэльса. В случае, если хозяин искового заявления откажется предоставлять данные и доступы, или попытается изменить содержимое данных до расследования, дело может быть прекращено в досудебном порядке в связи с невозможностью дальнейшего расследования.

Однако такая практика подверглась общественной критике, поскольку возможное предоставление личной информации такого рода заставляет жертв насилия прекращать расследования и забирать исковые заявления. Согласно статистическим данным, за 2018 год только 1,7% дел было завершено полноценным привлечением к ответственности виновных, при этом 40% заявлений не получили развития в суде из-за отметки «трудности с доказательством».

Полиция отмечает, что изъятие мобильных телефонов чаще необходимо именно для расследования дел с сексуальным насилием, поскольку инциденты такого рода обычно происходят без свидетелей. Гаджеты забирают иногда на несколько часов, а иногда — на несколько месяцев до завершения дела, что в итоге и порождает возмущение граждан.

Некоторые сотрудники полиции обвинили Службу уголовного преследования (CPS) в том, что она «подняла планку» доказательной базы и затормозила расследования в то время, когда количество насильственных преступлений только растет.

Сотрудница из центра по борьбе с изнасилованиями Кэти Рассел отметила, что за 2018 год количество обвиняемых в сексуальном насилии лиц было снижено на 4000 человек, в то время как количество обращений по случаю изнасилования было увеличено на 9%.

В 2017 году полицию и прокуратуру Великобритании обвинили в отсутствии доказательств в ходе расследования преступлений. В более чем половине изученных случаев инспекция отметила наличие очевидных проблем с раскрытием информации до предъявления обвинений. Прокуроры вплотную занимались поиском доказательной базы только в одном из четырех дел, а в 38,3% случаев доказательства вообще не рассматривались.

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