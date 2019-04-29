В Екатеринбурге для умирающего заставили купить бесплатный протез

Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге медики одной из больниц настояли на покупке эндопротеза для умирающего от рака гражданина. Об этом сообщают местные СМИ.

Издание Е1.Ru со ссылкой на сына мужчины пишет, что свердловчанин страдал раком пищевода и 26 апреля скончался. Эндопротез был рекомендован медиками в начале 2018 года, когда был поставлен соответствующий диагноз, предполагалось, что устройство облегчит его состояние. Родственники мужчины приобрели его и передали в больницу, надеясь, что это приспособление установят пациенту.

При этом, по словам сына мужчины, осенью 2018 года с ним связались представители одной из страховых компаний и пояснили, что представители больницы выставили страховщикам счёт на оплату эндопротеза. При этом страховщики разъяснили родственникам гражданина, что эндопротез и его установка оплачиваются из средств обязательного медстрахования, и предложили написать претензию на возврат денег.

Более того. после очередной госпитализации гражданина в ту же больницу выяснилось, что никакого протеза внутри нет. Родственникам пояснили, что он вышел естественным путём. Но те посоветовались с другими медиками, которые заявили, что такой вариант невозможен.

Были ли в действительности все эти нарушения или нет, сейчас устанавливают соответствующие инстанции. Среди них Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга. В ведомстве заверили журналистов, что если факты подтвердятся, то к виновным будут приняты самые жёсткие меры.

Свою проверку по факту возможных нарушений ведёт и прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Как пояснили журналистам в пресс-службе свердловской прокуратуры, предстоит выяснить, была ли в больнице №14 операция по установке мужчине эндопротеза, кто оплатил приспособление и саму операцию и должно ли это было проводиться бесплатно.