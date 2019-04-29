В Московский зоопарк доставят из Китая двух панд

Москва, , 11:50 — REGNUM Китай отправил в Московский зоопарк двух панд Ру-Йи и Динг-Динг, сообщает «Синьхуа».

По данным издания, животные отправятся 29 апреля из города Чэнду в рамках двустороннего соглашения. Московский зоопарк примет панду мужского пола Рй-Йи и его подругу Динг-Динг сроком на 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Московском зоопарке два гималайских медведя и бурый камчатский медведь вышли из зимней спячки. Медведи проспали в искусственных берлогах около четырех месяцев. За время спячки они потеряли около 20−25 процентов массы тела.

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