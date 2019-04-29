Понедельник, 29 Апреля 2019 года
12:01:38 МСК

В Московский зоопарк доставят из Китая двух панд

Общество

Зоопарк примет животных сроком на 15 лет

Москва, 29 апреля 2019, 11:50 — REGNUM  Китай отправил в Московский зоопарк двух панд Ру-Йи и Динг-Динг, сообщает «Синьхуа».

По данным издания, животные отправятся 29 апреля из города Чэнду в рамках двустороннего соглашения. Московский зоопарк примет панду мужского пола Рй-Йи и его подругу Динг-Динг сроком на 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Московском зоопарке два гималайских медведя и бурый камчатский медведь вышли из зимней спячки. Медведи проспали в искусственных берлогах около четырех месяцев. За время спячки они потеряли около 20−25 процентов массы тела.

Читайте также: Московский зоопарк приглашает на прогулки в «Сумерки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить