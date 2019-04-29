Штрафы за природные пожары передадут регионам и муниципалитетам

Москва, , 11:44 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что закон, направленный на борьбу с «ландшафтными пожарами», то есть поджогами степи, скоро будет принят, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

«Нужный закон, над которым я работал с осени, скоро будет принят и следующая весна может пройти без горящей земли и задымленного неба», — написал депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в законодательство понятие «ландшафтные пожары», предлагается также ввести возможность изъятия земли у пользователей, нарушающих нормы пожарной безопасности.

Также предполагается полностью передать штрафы за нарушение пожарной безопасности в регионы и в муниципалитеты — 50% на 50%.

Кроме того, планируется передать в полномочия лесных инспекторов ликвидацию пожаров на территориях, примыкающих к лесам. Сейчас они могут приступать к тушению пожара лишь когда огонь непосредственно вошел в лес, а иначе тушение подпадает под превышение полномочий, отметил парламентарий.

Шеин напомнил, что весной 2019 года в Астраханской области землепользователи вновь поджигали степь, число пожаров только в марте превысила отметку в пятьсот.

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