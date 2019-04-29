Германия выдала России уроженца Нальчика, воевавшего в Сирии

Нальчик, , 11:34 — REGNUM Жителя Кабардино-Балкарии Мурата К., экстрадированного в Россию правоохранительными службами Германии, будут судить за участие в незаконном вооруженном формировании. Следствие установило, что он воевал против правительственных войск Сирии на стороне террористической организации, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе СКР.

По данным следствия, уроженец Кабардино-Балкарии выехал из России в Сирию и вступил в НФВ в 2014 году. Впоследствии он решил скрыться от правосудия в Германии, где проживал под видом беженца из Туркмении.

В руки российского правосудия он был выдан по запросу Генеральной прокуратуры РФ. Уголовное дело по обвинению Мурата К. в участии в незаконном вооруженном формировании с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд обвинил в участии в войне в Сирии 23-летнего выходца из Кабардино-Балкарии Ислама Г. Ему дали 16 лет колонии строгого режима.

Суд установил, что, выехав из России еще 19-летним юношей, боевик вступил в террористическую организацию «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обучился в лагере подготовки боевиков в населенном пункте Каср в провинции Алеппо и стал охранником объектов террористов. Его задержали в 2015 году в аэропорту Нальчика.