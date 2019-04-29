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Президент Туркменистана сочинил рэп про ахалтекинского жеребёнка

Общество

Песню глава государства исполнил вместе со своим внуком

Ашхабад, 29 апреля 2019, 11:24 — REGNUM  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на национальном празднике Дне ахалтекинского скакуна, который состоялся в стране в прошедшие выходные, зачитал рэп. Песня, музыку к которой написал внук главы государства, посвящена любимому жеребёнку главы государства по прозвищу Ровач (Благополучный).

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Кадры выступления Бердымухамедова вместе со своим внуком Керимгулы, которое стало гвоздём праздника, попали в сеть. Клип опубликовал youtube-канал «Хроника Туркменистана». Президент Туркменистана зачитывает текст, стоя за диджейским пультом, ему аккомпанирует его внук.

Видео опубликовано: Хроника Туркменистана

Отмечается, что текст песни сочинил сам президент во время скачек, приуроченных к национальному празднику туркменского коня.

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По сущности с Солнцем ты схож,

Дороже чем злато, дороже,

Времён окрыленье, Ровач! — поётся в песне.

Напомним, национальный праздник — День туркменского скакуна — ежегодно отмечается в Туркменистане в последнее воскресенье апреля. Он посвящён ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей. Древние туркмены считали, что она произошла от небесных лошадей.

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