Платформа островного типа появится на остановке «Опалиха» МЦД

Москва, , 11:21 — REGNUM В подмосковном Краногорске идут работы по реконструкции остановочного пункта «Опалиха» Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба организации.

Проект предусматривает замену двух старых пригородных платформ на одну островного типа, где с каждой стороны будут останавливаться поезда. Также в «Опалихе» установят пешеходный мост типа конкорс, оснащённый эскалаторами, лифтами и навигацией для слабовидящих.

«Инфраструктурой будет удобно пользоваться всем — пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями», — отметили в сообщении.

Работы проводит ОАО «РЖД» для реализации проекта Московские центральные диаметры (МЦД).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 — начале 2020 года ожидается запуск линии МЦД-2 «Нахабино — Подольск», куда войдёт остановочный пункт «Опалиха».

Добавим, что в сообщении не указаны планы по обустройству парковок и велопарковок. Между тем, железнодорожный остановочный пункт находится вне пешей доступности для населения жилых массивов Красногорска.

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