Госдуме предложили бороться с «аптечной наркоманией»

Москва, , 11:13 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», внесла в Госдуму член Совфеда Ирина Руковишникова, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Сенатор обратила внимание на то, что наличие особого порядка контроля за обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, не нашло отражения в законодательстве об административных правонарушениях.

Такие препараты, как пребагалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, включены в Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в перечень включены также лекарственные средства, содержащие сильнодействующие, ядовитые, наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры, в отношении которых на территории Российской Федерации действуют усиленные меры контроля, указала автор.

Предлагается ввести наказание за нарушение установленных правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными препаратами, если эти действия (бездействие) совершены в отношении лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, и не содержат уголовно наказуемого деяния. Предполагается, что штраф на граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или повлечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может составить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, на юридических лиц — от 10 тыс. до 150 тыс. рублей или предлагается административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.