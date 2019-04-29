Протестующая против сокращений медиков в Кузбассе сообщила об угрозах

Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 11:10 — REGNUM Одна из медсестёр Анжеро-Судженской горбольницы, которые с марта 2019 года активно борются против увольнений и перевода на меньшие ставки, рассказала, что её родственникам начали поступать угрозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«27 апреля начались угрозы и давление на мою семью, на семьи других санитарок и младших медсестёр, кто отказался переводиться в уборщицы», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Агаркова.

Она отметила, что подобные угрозы начали появляться уже после того, как приостановления голодовки и заявления о том, что медики «намерены сосредоточиться на работе с надзорными органами, на других формах юридической защиты».Днём ранее, по словам Марины Агарковой, заместитель прокурора Кемеровской области Андрей Тимошичев пообещал санитаркам объективно разобраться в законности действий администрации больницы.

«Если противозаконное давление на мою семью, угрозы в отношении моих коллег, немедленно не будут прекращены, со вторника голодовка протеста будет возобновлена», — предупредила женщина.

Отметим, что медики горбольницы Анжеро-Судженска с марта 2019 года провели несколько акций протеста. 24 апреля две медсестры начали голодовку.

Ситуация в Анжеро-Судженской городской больнице привлекла внимание членов Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и председатель Экспертного совета по правозащитному образованию Анита Соболева направили губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву обращение, в котором выразили «свою тревогу в связи с голодовкой протеста младших медсестер в городе Анжеро-Судженске и теми обстоятельствами, которые её вызвали».

«По имеющимся у нас сведениям, в Анжеро-Судженской городской больнице начато массовое сокращение младшего медицинского персонала — более 120 ставок санитарок и младших медсестер (или 106 физических лиц). В ходе этой процедуры несколько десятков сотрудниц планируется уволить, а остальных — перевести в «уборщики служебных помещений» на существенно меньшую зарплату, с уменьшением социальных гарантий, предусмотренных для медицинских работников (отмена льготного пенсионного стажа, существенное сокращение оплачиваемого отпуска и надбавок за вредные условия труда). В результате, в некоторых подразделениях больницы вообще не остается младшего медперсонала, в некоторых — буквально единицы, что может привести, в том числе, к серьёзному ущемлению прав пациентов. При этом не скрывается, что основная цель — экономия финансовых средств за счёт зарплат младшего медицинского персонала, которые должны соответствовать показателям «майского» указа №597 президента России В.В. Путина», — говорится в тексте обращения, который размещён на сайте профсоюза Действие».

По мнению членов СПЧ, «с правовой точки зрения, подобные действия с высокой степенью вероятности нарушают утвержденные Минздравом России профессиональные стандарты и порядки оказания медицинской помощи, а также нормы Трудового кодекса». Они попросили губернатора Кемеровской области взять ситуацию под свой личный контроль и разобраться в происходящем.