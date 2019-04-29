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«88-е февраля»: Красноярск накрыло обильным апрельским снегом

Общество

Городские службы устраняют последствия погодных капризов

«88-е февраля»: Красноярск накрыло обильным апрельским снегом
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Я живу в Красноярске». Vk.com
Апрельский снегопад в Красноярске

Красноярск, 29 апреля 2019, 10:57 — REGNUM  В Красноярске в конце апреля прошёл снегопад. Как сообщили ИА REGNUM 29 апреля в мэрии Красноярска, на улицах города работают 50 единиц дорожной техники. Вышла и малая уборочная техника.

В целом, как подчёркивают власти, к позднему весеннему снегопаду городские службы были готовы заранее. Для Красноярска такая погода в это время года — не редкость. Также снегопад обрушился на соседние города Сибири и Урала.

Техника в столице края вышла на работу ранним утром. Всего с вечера 28 апреля в городе выпало около 15 см осадков. Основной объём уборочных работ выполняется в ночную смену.

Добавим, власти 29 апреля предупредили красноярцев о неблагоприятных явлениях погоды:

«Вследствие обильного снегопада происходит отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на автодорогах гололедица. Возможно падение больших масс снега с крыш домов, веток деревьев, обрушение легких конструкций».

Горожан и гостей города просят соблюдать правила безопасности.

Между тем апрельский снегопад красноярцы обсуждают в соцсетях. Паблики шутят, что сегодня не 29 апреля, а 88-е февраля.

«Плохая примета — убирать тёплые вещи раньше июня… Ох, плохая…» — иронизирует одна из подписчиц паблика «Я живу в Красноярске».

Некоторые из пользователей подчёркивают, что в апрельском, и даже в майском снеге ничего необычного нет, если речь идёт о Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 апреля снегопады накрыли Челябинск и окрестности. Температура воздуха находится на отметке ниже нуля градусов.

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Погодные аномалии
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