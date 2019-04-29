Большинство пожаров в лесах Прикамья происходит по вине граждан

Пермь, , 10:51 — REGNUM В Пермском крае с 29 апреля объявлено открытие пожароопасного сезона на территориях 25 муниципальных образований. С 15 мая о начале пожароопасного сезона объявят ещё в 15 муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По вине граждан в лесах Пермского края происходит 58% пожаров. В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях (выжженных местах), на участках поврежденного леса, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев; жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки.

С открытием пожароопасного сезона обеспечивается полная боевая готовность сил и средств пожаротушения лесопожарных формирований, организовывается дежурство ответственных работников в выходные и праздничные дни из числа сотрудников минприроды Пермского края, лесничеств и лесхозов.

Всего на тушении лесных пожаров работает 397 сотрудников и 93 единицы техники. При необходимости будут дополнительно привлекаться формирования арендаторов, государственная пожарная охрана, муниципальная и добровольная пожарная охрана — 5 тысяч человек и 1827 единиц техники.

Добавим, за пожароопасный период 2018 года зафиксировано 82 лесных пожара на площади 174 га, что на 36% ниже уровня среднего пятилетнего значения (средний показатель за пять лет — 129 пожаров). В большинстве случаев причиной стал антропогенный фактор (местное население), в 11% случаях пожар был спровоцирован грозой.