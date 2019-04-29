Жители России объяснили, зачем ходят на субботники

Москва, , 10:47 — REGNUM Большинство жителей России (68%) охотно принимали участие в субботниках по уборке, озеленению и благоустройству территорий. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Стать участником весеннего субботника намерены 63% опрошенных. 78% считают, что субботники необходимы и граждане в них должны обязательно участвовать.

Основные причины участия в субботниках — желание жить в чистоте (56%) и благоустроить территорию (14%), воспитание (13%).

При этом 31% опрошенных никогда не принимали участия в субботниках. А по мнению 19%, в субботниках нет необходимости, поскольку это работа коммунальных служб.

Опрос проведен 25 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 по 30 апреля проходит месячник по весеннему благоустройству.

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