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Минобороны составило карту парадов Победы в городах России

Общество

В общей сложности в парадах Победы примут участие 57,5 тыс. военных

Москва, 29 апреля 2019, 10:41 — REGNUM  Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный раздел о военных парадах, которые пройдут в России 9 Мая.

В списке 29 городов: от Южно-Сахалинска до Калининграда. В общей сложности в парадах примут участие 57,5 тыс. военных, более 1,5 тыс. единиц техники и 139 самолетов и вертолетов.

Кроме того, на сайте оборонного ведомства разместили информацию о праздничных салютах.

Как сообщало ИА REGNUM, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более 130 единиц колесной и гусеничной техники, а также 74 летательных аппарата. Во главе колонны пройдет один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85.

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