Минобороны составило карту парадов Победы в городах России

Москва, , 10:41 — REGNUM Министерство обороны РФ открыло на своем сайте специальный раздел о военных парадах, которые пройдут в России 9 Мая.

В списке 29 городов: от Южно-Сахалинска до Калининграда. В общей сложности в парадах примут участие 57,5 тыс. военных, более 1,5 тыс. единиц техники и 139 самолетов и вертолетов.

Кроме того, на сайте оборонного ведомства разместили информацию о праздничных салютах.

Как сообщало ИА REGNUM, в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более 130 единиц колесной и гусеничной техники, а также 74 летательных аппарата. Во главе колонны пройдет один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85.

Читайте также: Центр Москвы 29 апреля перекроют для репетиции парада Победы