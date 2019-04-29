На развитие районных центров в Казахстане планируют выделить $236 млн

Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» на модернизацию районных центров в Казахстане с 2019 по 2021 год планируется выделить 90 млрд тенге ($236 млн). Об этом 29 апреля заявил заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает «Казинформ».

По его словам, правительство Казахстана совместно с региональными акиматами (администрациями) определило 52 районных центра, в которых буду реализованы различные программы.

Касымбек добавил, что в выбранных районных центрах планируется реализовать 247 мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, 135 мероприятий по развитию социальной инфраструктуры и 72 мероприятия в сфере ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек заявил, что модернизация районных центров позволит повысить качество жизни 700 тыс. сельских жителей.

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