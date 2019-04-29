Стать участниками акции «Диктант Победы» планируют более 4 тыс. оренбуржцев

Оренбург, , 10:33 — REGNUM Оренбургская область присоединится к акции «Диктант Победы», которая пройдёт в рамках реализации проекта «Историческая память». В регионе утверждено 43 площадки проведения мероприятия: в муниципалитетах, где есть пункты проведения единого государственного экзамена, в губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей Оренбуржья, в Оренбургском государственном педагогическом университете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В Оренбурге 7 мая откроются четыре площадки. Они будут работать в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей Оренбуржья, в школе № 56, педуниверситете и лицее № 1.

Планируется, что в Оренбургской области в акции примут участие более 4 тысяч человек. О своём желании уже заявили депутаты разного уровня, представители правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», которая является организатором мероприятия.

Акция «Диктант Победы», посвящённая 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск, состоится 7 мая в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Участники должны ответить на 20 вопросов из истории Великой Отечественной войны. На мероприятии используют систему, аналогичную ЕГЭ, во избежание утечки информации. Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России, 12 июня.

Организаторы отмечают, что диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Лучшие участники Всероссийской просветительской акции «Диктант Победы» побывают на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.