В калужском Юхнове завершены первые капитальные ремонты крыш в домах

Юхнов, Калужская область, , 10:04 — REGNUM В городе Юхнове (Калужская область) по программе капитального ремонта отремонтированы первые две крыши — в домах № 15 и 16 на улице Ленина, — а в начале мая завершится ремонт и третьей крыши, в доме № 1 на улице Гвардейской. Об этом 29 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

По её словам, подрядная организация СК «Бастион» готова к комиссионной приемке и направила в региональный Фонд капремонта заявку на сдачу объектов в эксплуатацию.

«Новые крыши заметно «омолодили» юхновские дома, построенные почти 60 лет назад. В домах восстановлены дымовентиляционные каналы, выполнена новая стропильная система, контробрешетка, гидроизоляция. Теперь на крышах вместо обветшавшего за годы шифера — металлочерепица, выполнены ограждения, установлена молниезащита», — сказала Нина Борисова.

В 2019 году в Юхнове капитальный ремонт также пройдет в пяти многоквартирных домах. Будет отремонтировано пять крыш, один фасад и две отмостки. Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Юхновском районе составляет 92,6%, что выше среднеобластного показателя.

Напомним, в 2018 году первая комиссионная приемка крыши после капитального ремонта состоялась только 29 мая и прошла в селе Шлиппово Сухиничского района. Ее также выполнила подрядная организация СК «Бастион».