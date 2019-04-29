Умер выдающийся польский политик и историк Кароль Модзелевский

Варшава, , 10:05 — REGNUM 28 апреля на 82-м году жизни скончался выдающийся польский историк и политик Кароль Модзелевский. Первым о его смерти сообщил портал OKO.press.

Модзелевский родился в 1937 году в Москве. В годы обучения в Варшавском университете он приобрел оппозиционные взгляды и в будущем неоднократно сидел в тюрьме за участие в антиправительственных акциях в Польской Народной Республике. Именно он предложил название «Солидарность» для оппозиционного профсоюза и оказывал на него влияние как теоретик. В 1989—1991 годах он был членом Сената от Вроцлавского воеводства.

Кароль Модзелевски специализировался на истории Средневековья, имел степень профессора, был членом Польской академии наук. В 2013 году он опубликовал автобиографию, вышедшую в России под названием «Клячу истории загоним».