Уралец фиктивно зарегистрировал в квартире 401 иностранца

Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель Владимир В. фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади 401 иностранного гражданина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступные эпизоды были совершены в сентябре — декабре 2018 года. В отдел по вопросам миграции гражданин предоставил данные о том, что эти иностранцы постоянно проживают в его квартире на улице Стрелочников, в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Свою вину он признал и уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Мировой судья судебного участка № 2 назначил ему штраф в размере 250 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Добавим, подобные случай фиктивной регистрации иностранцев в разных городах России не редкость. При этом отметим, что санкция статьи 322.3 УК России предусматривает до трёх лет лишения свободы.