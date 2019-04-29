На Урале не ждут многократного роста налога на недвижимость

Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Переход на кадастровую оценку при исчислении налога на имущества не приведет к кратному росту суммы налога. Об этом заявил глава отдела налогообложения имущества свердловского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ Павел Ваняшин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель УФНС подчеркнул, что многие люди даже ещё не знают, сколько они будут платить.

«Сейчас и в 2020 году в Свердловской области проведут массовую кадастровую оценку объектов капитального строительства. Та стоимость, которая будет применена при расчёте с 2020 года, просто ещё неизвестна многим людям. Они могут использовать некую информацию о кадастровой стоимости, которая была утверждена давно, — но она изменится! Может быть, она в каких-то случаях завышена», — сказал налоговый чиновник.

В налоговой проводили исследования, которые не дали поводов для беспокойства.

«Аналитические расчёты показывают, что в целом каких-то принципиальных изменений, принципиального кратного роста не будет. Есть случаи небольшого роста в одну и другую сторону. Закон предполагает механизмы, которые исключают случаи многократного роста для каких-то субъектов», — добавил Ваняшин.

В частности, будут действовать коэффициенты переходного периода.

«В переходный период сумма налога не может превышать налога, начисленного по инвентаризационной стоимости, в первый год — 20%, во второй — 40%, в третий — 60%», — сказал представитель УФНС.

В случае с объектами, построенными уже после 2013 года, то там можно говорить о «исправлении несправедливости», считает чиновник.

«Мы считаем налог с инвентаризационной стоимости, а информацию мы получили в 2013 году. В дальнейшем мы информацию не получали, и построенные после 2013 года объекты не имеют инвентаризационной стоимости, и мы их вообще не облагаем! С 2020 года мы начнём облагать их по кадастровой стоимости. Скорее, это исправление несправедливости», — закончил Ваняшин.

Напомним, с 1 января 2020 года в Свердловской области налог на имущество будет рассчитываться из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Противники изменений считают, что при переоценке сумма налога может увеличиться в два и более раз для владельцев квартир в тех домах, которые были построены до 2000 года.

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