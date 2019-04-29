В Оренбуржье родители отсудили за смерть ребёнка в больнице 1 млн рублей

Орск, Оренбургская область, , 09:49 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд вынес приговор в отношении трёх медиков. Исполняющий обязанности главного врача и заведующий хирургическим отделением негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на ст. Орск» признаны виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека), а также анестезиолог-реаниматолог — в причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным Советского районного суда Орска, железнодорожная больница, не имея специальной лицензии, выполнила операцию несовершеннолетнему пациенту. Из-за отсутствия специального медицинского оборудования, несвоевременного выявления угнетения дыхания ребёнок впал в кому и, не приходя в сознание, скончался в результате тяжелого гипоксического поражения головного мозга.

В ходе судебного следствия доказана причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медработниками и наступившими последствиями.

Главврачу и заведующему хирургическим отделением назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком один год. Анестезиолог-реаниматолог приговорён к ограничению свободы на полтора года с лишением права заниматься врачебной деятельность.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление родителей умершего мальчика о компенсации морального вреда, причиненного преступлением на сумму 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, следственные органы констатируют рост числа уголовных дел, возбужденных по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками. В 2016 году в следственные органы СК России поступило 4 947 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 году — 6 050 (рост — 22,3% по сравнению с предыдущим годом), в 2018 году — около 6,6 тыс. человек (рост — 9,5%).

По данным СК России, в 2018 году возбуждено более 2 тысяч уголовных дел, что на 24% больше по сравнению с 2017 годом. Чаще всего халатность допускают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Большинство врачебных дефектов допускается в городских медицинских учреждениях (73%), реже — в расположенных в сельской местности (27%). Основное число ошибок медиков приходится на бюджетные учреждения, и 6% — на коммерческие.

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