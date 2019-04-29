Ханчжоу, Китай, , 09:43 — REGNUM

Таможня города Ханчжоу на востоке Китая сообщила о нескольких случаях контрабанды частей редких животных и самих животных, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Контрабанда животных, как сообщили в таможне, осуществляется туристами в относительно небольших масштабах. Так, 20 апреля таможней было изъято 6 кг слоновой кости и 3 кг морских черепах, а также рога носорогов и ящерицы. При этом, объёмы изъятой контрабанды превышают показатели 2018 года.

Напомним, что с 31 декабря 2017 года в Китае вступил в силу закон, полностью запрещающий импорт, экспорт и внутреннюю продажу изделий из слоновой кости в целях защиты слонов.