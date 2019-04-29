Ветеранам планируют выделить материальную помощь в Нур-Султане

Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны в Нур-Султане получат ко Дню Победы по 519 тыс. тенге ($1 363). Об этом заявил глава отдела по работе с ветеранами и инвалидами управления занятости и социальной защиты горда Гульзада Джекебаева, сообщает 29 апреля агентство «Казинформ».

По её словам, общая сумма помощи ветеранам Великой Отечественной войны в Нур-Султане составит 403 млн тенге ($1 млн). Джекебаева добавила, что лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам войны получат по 22 725 тенге ($59,7).

Джекебаева добавила, что ветераны и лица, приравненные к ним, также получают лекарственное обеспечение. К этой категории граждан относятся 2,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню Победы на территории национального военно-патриотического центра в Нур-Султане планируют открыть музей военной техники под открытым небом.

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