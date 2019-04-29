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Отели Hyatt во Владивостоке: деньги были потеряны

Общество

Об этом рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Владивосток, 29 апреля 2019, 09:23 — REGNUM  Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев признал потерю значительных бюджетных средств при строительстве отелей Hyatt во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Юрия Трутнева, недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее продать их было необходимо. По словам полпреда, подобные объекты нужно строить за счёт инвесторов, так как «инвесторы лучше понимают целеполагание, рачительно относятся к собственным средствам».

«Стройка обошлась гораздо дороже, значительные бюджетные деньги по сути дела просто потеряны, но продавать было необходимо, потому что их надо достроить. То, что продали с большой разницей цены, плохо, но это — единственный правильный выход», — цитирует полпреда ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский аукционный дом подвёл итоги продажи недостроенных отелей в бухте Золотой Рог и на мысе Бурный во Владивостоке, два гостиничных комплекса Hyatt были проданы за 3,7 млрд рублей. Отели выставлялись на продажу отдельными лотами, в итоге комплекс на мысе Бурный был продан за 2,1 млрд рублей, а здание в бухте Золотой Рог на Корабельной набережной, находящееся в 60-процентной готовности, было продано за 1,6 млрд рублей. Покупателем выступило ООО «Парк-отель «Бурдугуз».

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