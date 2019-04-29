В СибГУ им. М. Ф. Решетнева прошёл экзамен по проекту «Космическая одиссея»

Красноярск, , 09:11 — REGNUM Участники научно-образовательного проекта «Космическая одиссея», который проводился в течение двух месяцев на базе СибГУ им. М. Ф. Решетнева, сдали письменный междисциплинарный экзамен по всему курсу теоретической подготовки. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что за время обучения студенты осваивали основы астрономии, устройство космического корабля и всех его систем, теорию космического полета, познакомились с дистанционными методами зондирования Земли и историей отечественной космонавтики, перспективными ракетами-носителями и программами освоения ближнего и дальнего космоса. Лекции им читали профессора и преподаватели СибГУ имени М. Ф. Решетнева, а также автор проекта, летчик-космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин.

По итогам экзамена и зачета по физподготовке в ближайшее время определятся победители первого этапа, которые продолжат участие в проекте.

В «Космической одиссее» в этом году участвуют 40 представителей предприятий «Роскосмоса» в Красноярском крае (АО «ЦКБ «Геофизика», АО «Красмаш», АО «ИСС»), а также четверо студентов СибГУ им. М. Ф. Решетнева, девять учащихся Аэрокосмического колледжа, а также студенты Красноярского техникума промышленного сервиса.