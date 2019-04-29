Орденом Мужества (посмертно) награждён дагестанец за спасение сослуживцев

Каякентский район, Дагестан, , 09:27 — REGNUM Орденом Мужества (посмертно) «за проявленный героизм при выполнении служебного долга» награждён уроженец Каякентского района Дагестана Магомедэмин Рамазанов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе районной администрации.

Для вручения государственной награды на малую родину Рамазанова прибыла делегация Каспийской флотилии. Вручая орден родителям героя, контр-адмирал Сергей Пинчук высоко отозвался о мужественном поступке их сына и поблагодарил за его достойное воспитание.

«Мы сегодня вспоминаем рядового морского пехотинца Магомедэмина Рамазанова. Это молодой 24-летний парень, при выполнении решения учебной боевой задачи, в сложных природных условиях выполнил главную задачу — спас сослуживцев, их там было девять человек. Благодаря его поступку они успели покинуть боевую машину, но сам он, к сожалению, погиб», — сказал офицер.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время военных учений 7 октября 2018 года в Каспийском море погибли двое военнослужащих — им не удалось выбраться с тонущего бронетранспортёра. Ими оказались Магомедэмин Рамазанов и 29-летний выходец из города Хабали Астраханской области Расул Магеррамов. Они помогали сослуживцам выбраться из затопленной военной машины, но сами спастись уже не смогли.