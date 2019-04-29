Госучреждения в майские праздники будут работать по особому графику

Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве в майские праздники государственные учреждения изменят режим работы и будут работать по особому графику, сообщается на портале мэра столицы.

В частности, изменится график работы офисов «Мои документы» (МФЦ), центров социального обслуживания, учреждений культуры, поликлиник, ветеринарных лечебниц, аптек и отделов ЗАГС.

Так, в офисах «Мои документы» выходными днями будут только 1 и 9 мая. В остальное время центры госуслуг будут работать в обычном режиме.

Центры соцзащиты 1, 2 и 9 мая будут принимать по особому графику — с 09:00 до 18:00. В столичных отделах ЗАГС 30 апреля и 8 мая — сокращенные дни, 1, 2, 3 и 9 мая — выходные.

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Как сообщало ИА REGNUM, наступившая рабочая неделя продлится для жителей России всего два дня — они станут последними в апреле: 29 и 30 апреля.

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