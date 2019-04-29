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Учебные заведения Индонезии будут сотрудничать с институтом в Казани — СМИ

Общество

Стороны договорились развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования и науки

Казань, 29 апреля 2019, 08:55 — REGNUM  Два исламских учебных заведения Индонезии заключили сотрудничество с Российским исламским институтом в Казани, сообщает 27 апреля Sindonews.

Издание отмечает, что соглашение было подписано между ректором университета в Казани Рафиком Мухаметшиным и представителями колледжа экономики ислама и Университета Ибн Халдуна.

Стороны договорились развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования и науки. Формы сотрудничества включают в себя обмен преподавателями и студентами, совместные исследования и публикации, совместную организацию семинаров, конференций и практикумов, а также другие виды деятельности, представляющей взаимный интерес.

Рафик Мухаметшин выразил радость, что ему удалось наладить и возобновить сотрудничество с университетами в Индонезии, которое было запущено в 2009 году.

Напомним, Рафик Мухаметшин посетил индонезийские города Джокьякарта и Маланг в 2009 году. Одним из достигнутых результатов сотрудничества стала отправка студентов университета в Казани на обучение в Индонезии по магистерской программе.

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