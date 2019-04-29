Премьер-министр Казахстана поручил уменьшить стоимость смет на общежития

Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию общежитий и прекратить практику дорогостоящей сметной документации, сообщает 29 апреля издание «Курсив».

29 апреля на заседании правительства Казахстана обсуждалось обеспечение общежитиями учащейся молодежи. Премьер-министр отметил, что стоимость общежитий частных вузов значительно отличается от государственных.

Мамин уточнил, что частные вузы не завышают стоимость проектной документации. Поэтому строительство государственных общежитий становится не привлекательным для инвесторов, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что в 2019 году в республике планируют сдать в эксплуатацию 29 общежитий на 9 196 мест.

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