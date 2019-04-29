Понедельник, 29 Апреля 2019 года
08:58:41 МСК

Премьер-министр Казахстана поручил уменьшить стоимость смет на общежития

Общество

29 апреля на заседании правительства Казахстана обсуждалось обеспечение общежитиями учащейся молодежи

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 08:52 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить своевременную сдачу в эксплуатацию общежитий и прекратить практику дорогостоящей сметной документации, сообщает 29 апреля издание «Курсив».

29 апреля на заседании правительства Казахстана обсуждалось обеспечение общежитиями учащейся молодежи. Премьер-министр отметил, что стоимость общежитий частных вузов значительно отличается от государственных.

Мамин уточнил, что частные вузы не завышают стоимость проектной документации. Поэтому строительство государственных общежитий становится не привлекательным для инвесторов, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова заявила, что в 2019 году в республике планируют сдать в эксплуатацию 29 общежитий на 9 196 мест.

Читайте ранее в этом сюжете: До конца года в Казахстане планируют построить 29 общежитий

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить