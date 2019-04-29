Тюменка готова снести дорогу, построенную за собственный счёт

Тюмень, , 08:48 — REGNUM Жительница деревни Гусево Тюменской области Марина Р. судится с местными властями из-за дороги, которую проложила за собственный счёт. Пока она безуспешно пытается взыскать с властей Тюменского района затраты на дорожное покрытие в размере 128 тыс. рублей, сообщают региональные СМИ.

Женщина рассказала журналистам, что в 2016 году она взяла в 20 км от Тюмени в деревне Гусево в аренду земельный участок, построила на нём дом. Однако подъехать к нему было невозможно по причине земляной дороги, которая раскисала в распутицу. Она дважды отсыпала 200 метров сельского проезда песком, асфальтной срезкой и пескощебнем. Через суд она пытается вернуть затраты: стоимость работ в сумме 128 тыс. рублей и за моральный ущерб 30 тыс. рублей.

«На сайте госзакупок 200 метров дороги стоят около одного миллиона рублей. Мы никак на этой дороге не зарабатывали, не извлекали прибыли. Мы ещё и сэкономили бюджетные деньги», — возмущается решением суда Марина Р.

И хотя проезд был построен в основном на её личные средства, дорогой пользуются все подряд.

Тюменский районный суд её иск к администрации района не удовлетворил. Сейчас Марина Р. обращается в вышестоящий суд, областной.

В районной администрации объяснили ряду СМИ, что вопрос о дороге по ул. Рабочая в деревне Гусево не приоритетный. Дорожные мероприятия на 2019 год там не предусмотрены. И то, что построил Марина Р. — это типичный незаконный самострой. А истице суд отказал в возмещении расходов и морального вреда, так как она не доказала заявленную сумму расходов.

Как сообщила Марина Р. информационному агентству Ura.ru, чеков у неё на стройматериалы нет, но каждую отгрузку песка или щебня она готова подтвердить свидетельством соседей, которые тоже вложили 20 тыс. рублей в проезд. И заявила, что в случае неудовлетворения её исковых требований к властям Тюменского района, она готова нанять грейдер и снести дорогу.