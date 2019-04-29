Понедельник, 29 Апреля 2019 года
09:00:35 МСК

Летний сезон в парках Москвы откроется 1 мая

Общество

Праздничную программу подготовили 30 зон отдыха

Летний сезон в парках Москвы откроется 1 мая
Anton Denisov
Парк Победы на Поклонной горе

Москва, 29 апреля 2019, 08:41 — REGNUM  Парки Москвы открывают летний сезон 1 мая. Особую праздничную программу подготовили 30 парков и зон отдыха, сообщается на портале мэра столицы.

В частности, отметить начало летнего сезона можно будет в парке «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе, Воронцовском парке и др.

Москвиче и гостей столицы ждут концерты, выступления уличных артистов, мастер-классы, спортивные состязания и другие развлекательные мероприятия.

Читайте также: В «Зарядье» откроют бесплатные курсы дизайна и цифровых технологий

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 26 апреля проходит фестиваль «Пасхальный дар». С 1 мая начнется главный музыкальный фестиваль столицы — «Московская весна a cappella».

На эту тему: Фестиваль «Пасхальный дар» впервые поддержат храмы Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить