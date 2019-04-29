Летний сезон в парках Москвы откроется 1 мая

Москва, , 08:41 — REGNUM Парки Москвы открывают летний сезон 1 мая. Особую праздничную программу подготовили 30 парков и зон отдыха, сообщается на портале мэра столицы.

В частности, отметить начало летнего сезона можно будет в парке «Сокольниках», парке Победы на Поклонной горе, Воронцовском парке и др.

Москвиче и гостей столицы ждут концерты, выступления уличных артистов, мастер-классы, спортивные состязания и другие развлекательные мероприятия.

Читайте также: В «Зарядье» откроют бесплатные курсы дизайна и цифровых технологий

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 26 апреля проходит фестиваль «Пасхальный дар». С 1 мая начнется главный музыкальный фестиваль столицы — «Московская весна a cappella».

На эту тему: Фестиваль «Пасхальный дар» впервые поддержат храмы Москвы