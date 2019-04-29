В китайской провинции Юньнань изъято почти 34 кг наркотиков по двум делам

Куньмин, Китай, , 08:38 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла два дела контрабанды наркотиков 18 и 21 апреля соответственно, сообщает агентство Синьхуа.

После того как таможне стало известно, что мужчина планирует перевезти партию наркотиков из Ланцан-Лахусского автономного уезда провинции Юньнань в столицу региона город Куньмин по пути через район Сымао города Пуэр, полиция немедленно начала расследование.

Около 4:00 по местному времени 18 апреля была остановлена машина возле КПП, в которой находилось 16,95 кг метамфетамина. Подозреваемый немедленно был задержан. Затем 21 апреля полиция Моцзян-Ханиского автономного уезда обнаружила 16,98 кг метамфетамина в автомобиле во время рядовой проверки на дорогах. Подозреваемый также был арестован.

Отметим. что за первый квартал 2019 года полиция города Пуэр раскрыла 145 дел незаконного оборота наркотиков, был арестован 141 подозреваемый, а изъято в общей сложности 1,25 тонны наркотиков, что больше всего по провинции.

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