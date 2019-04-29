Нур-Султан, Казахстан, , 08:37 — REGNUM

В 2019 году в Казахстане планируют сдать в эксплуатацию 29 общежитий на 9196 мест. Об этом заявила 29 апреля заместитель министра образования и науки республики Бибигуль Асылова, сообщает агентство «КазТАГ».

Она уточнила, что стоимость одного общежития на 500 мест составляет примерно от 800 до 900 млн тенге ($2,1−2,36 млн). Министр напомнила, что стоимость проекта по строительству общежитий в Казахстана до 2022 года составляет 152 млрд тенге ($399 млн).

Напомним, 29 апреля премьер-министр Казахстана Аскар-Мамин на заседании правительства поручил государственным вузам прекратить разработку дорогостоящих проектов по строительству общежитий.