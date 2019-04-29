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В китайской провинции Сычуань из нищеты было выведено 30 уездов

Общество

Доля нищих во всех 30 провинциях упала до уровня ниже 3%

В китайской провинции Сычуань из нищеты было выведено 30 уездов
Китайские дети

Чэнду, Китай, 29 апреля 2019, 08:28 — REGNUM  Тридцать уездов в китайской провинции Сычуань на юго-западе Китая было выведено из нищеты, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Доля нищих во всех 30 провинциях упала до уровня ниже 3%, в то время как более 90% позитивно оценивают приложенные властями усилия по борьбе с нищетой. В основном в указанных уездах тесно проживают малочисленные народности Китая вроде тибетцев и цян.

Как сообщало ИА REGNUM, более 32 тыс. человек было выведено из нищеты в китайском Тибете за последние годы благодаря развитию сельского туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Развитие сельского туризма в Тибете помогает бороться с бедностью в регионе

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