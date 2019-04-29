В Казахстане планируют модернизировать более 50 районных центров

Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Правительство Казахстана планирует модернизировать 52 районных центра, заявил 29 апреля заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, модернизация районных центров позволит повысить качество жизни 700 тыс. сельских жителей. Заместитель главы правительства добавил, что к 2025 году всеми благами и услугами, согласно региональным стандартам, будут обеспечены 80% сельских жителей.

Касымбек добавил, что эти мероприятия дадут импульс развитию сельской местности и положительно скажутся на экономике страны в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал жителей республики оставаться на селе, и не уезжать в города при неопределенных условиях занятости и проживания.

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