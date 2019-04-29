Понедельник, 29 Апреля 2019 года
08:44:43 МСК

В Казахстане планируют модернизировать более 50 районных центров

Общество

К 2025 году благами и услугами в рамках региональных стандартов будут обеспечены 80% сельских жителей

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  Правительство Казахстана планирует модернизировать 52 районных центра, заявил 29 апреля заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, модернизация районных центров позволит повысить качество жизни 700 тыс. сельских жителей. Заместитель главы правительства добавил, что к 2025 году всеми благами и услугами, согласно региональным стандартам, будут обеспечены 80% сельских жителей.

Касымбек добавил, что эти мероприятия дадут импульс развитию сельской местности и положительно скажутся на экономике страны в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал жителей республики оставаться на селе, и не уезжать в города при неопределенных условиях занятости и проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев призвал развивать сёла, а не уезжать в города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить