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Роспотребнадзор фиксирует низкую активность клещей

Общество

Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом

Роспотребнадзор фиксирует низкую активность клещей
Иллюстрация: Pixabay.com
Клещ

Москва, 29 апреля 2019, 08:14 — REGNUM  В России количество пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. С начала клещевого сезона зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом, сообщили в Роспотребнадзоре.

С начала 2019 года прививки от клещевого энцефалита сделали более 1,4 млн человек. Планируется привить более 3 млн человек.

В большинстве регионов России началась акарицидная обработка, планируется обработать 350 тыс. га лесных насаждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало апреля 2019 года на Среднем Урале зафиксировано уже 17 укусов клещами, что примерно в два раза больше, чем в аналогичный период 2018 года.

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Клещевой сезон
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