Таможня Китая изъяла посылку с тысячей живых муравьев-жнецов из Британии

Чанша, Китай, , 08:12 — REGNUM Таможня провинции Хунань в центральной части Китая недавно изъяла посылку с более чем тысячей живых муравьев из Великобритании, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили таможенники, в Китае набирает обороты мода на экзотических животных, в связи с чем подобного рода изъятия становятся все чаще. Муравьи-жнецы были запечатаны в специальных пробирках с питательной смесью. В посылке находилось 37 черно-красных муравьиных королев длиной тела 1,4 см, а также огромное число рабочих муравьев и яиц. Муравьи-жнецы ценятся за красивый внешний вид.

Отметим, что по китайскому законодательству запрещена отправка животных при помощи почтовых посылок, а в случае с муравьями, их попадание в китайскую природу может нарушить стабильность местной экосистемы.

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