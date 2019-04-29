В Приамурье 340 обманутых дольщиков за счёт бюджета вернули свои деньги

Благовещенск, , 07:47 — REGNUM За мерами государственной поддержки в правительство Приамурья обратился 391 обманутый участник долевого строительства, 340 граждан уже получили денежную компенсацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Приамурья.

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Общая сумма денежной компенсации, выплаченной обманутым дольщикам, составила 360,7 млн рублей. Кроме того, с 2015 года силами правительства области с привлечением сторонних организаций было достроено 10 проблемных многоквартирных жилых домов.

«В 2019 году планируется восстановить права всех граждан, обратившихся за данной поддержкой», — рассказали в областном правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщицы Амурской области были вынужденны выйти на голодовку. Женщины считают, что власти и не пытаются им помочь, а своими обещаниями лишь «затыкают» им рты перед выборами и убирают неприглядную картину — голодающих женщин — с главной площади областной столицы, где все было увешано баннерами, на которых врио губернатора Василий Орлов обещал процветание амурчанам.