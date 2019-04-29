В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов

Барнаул, , 07:35 — REGNUM Существующие эпидемиологические меры, гигиена и санитария, направленные на борьбу с инфекционными заболеваниями, являются важными, но они не могут искоренить инфекцию, заявил главный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин, выступая с лекцией в Барнауле. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).

В частности, по словам Лобзина, человечество столкнулось с новой угрозой — неэффективностью антибиотиков.

«Лечение также не влияет серьезно на распространение инфекции, и есть вирусные инфекции (полиомиелит, корь, паротит, ветряная оспа), которые не имеют специфического противовирусного лечения. В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков. Наиболее эффективным направлением в борьбе с инфекциями является вакцинопрофилактика», — сказал представитель Минздрава РФ.

Добавим, мероприятие в АГМУ прошло в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы России «Развитие здравоохранения» на 2019−2024 годы с целью информирования профессорско-преподавательского состава и обучающихся алтайского университета.

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