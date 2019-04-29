Сотрудники Lotte Liquor приняли участие в волонтерском проекте «Первый лес»

Самчхок, Южная Корея, , 07:34 — REGNUM Южнокорейская алкогольная компания Lotte Liquor приняла участие в волонтерской деятельности по посадке деревьев в провинции Канвондо, пострадавшей от череды лесных пожаров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 27 апреля сотрудники компании совместно с другими волонтерами города провели волонтерское мероприятие «Первый лес» по созданию нового леса в районе Тоге-ып города Самчхок. В общей сложности было высажено 1 000 деревьев.

Известно, что компания планирует высадить еще 6 000 деревьев в первой половине года.

Проект по посадке лесов «Первый лес» впервые был реализован в 2018 году, цель данного проекта — защита природы, в частности борьба за улучшение качества воздуха и озеленение.