Москва, , 07:27 — REGNUM

Сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин вручит медали Герой Труда Российской Федерации». Торжественная церемония состоится в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

Почётные награды из рук главы государства получат пять человек, среди них артист театра им. Вахтангова Василий Лановой и писатель Исхак Машбашев (Адыгея).

Звание Героя Труда России присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Звание учреждено в марте 2013 года.

Подробнее: Путин подписал Указ о присвоении звания «Герой Труда»

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Герой Труда».

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