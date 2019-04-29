Москва, 29 апреля 2019, 07:27 — REGNUM
Сегодня, 29 апреля, президент России Владимир Путин вручит медали Герой Труда Российской Федерации». Торжественная церемония состоится в Кремле, сообщается на сайте Кремля.
Почётные награды из рук главы государства получат пять человек, среди них артист театра им. Вахтангова Василий Лановой и писатель Исхак Машбашев (Адыгея).
Звание Героя Труда России присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Звание учреждено в марте 2013 года.
Подробнее: Путин подписал Указ о присвоении звания «Герой Труда»
Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Герой Труда».
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