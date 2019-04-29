Оптимизация здравоохранения вывела сотни жителей Новокузнецка на митинг

Кемерово, , 07:12 — REGNUM Около 200 человек вышли на митинг против оптимизации больницы №11 в городе Новокузнецке. Акция протеста прошла в субботу 27 апреля, организатором выступил «Русский патриотический клуб», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в рамках оптимизации здравоохранения новокузнецкая больница №11 была присоединена к первой городской больнице, а часть отделений переведены из района в центр. Население беспокоится, что может и вовсе остаться без квалифицированной медицинской помощи.

Как сообщается на странице «Русского патриотического клуба» в социальной сети «ВКонтакте», участниками митинга были в основном пожилые люди.

«Люди выступили за восстановление больницы как полноценного медицинского учреждения, благоустройство её территории и обустройство в ней современной клинической базы, завидной для любого медицинского учреждения. Мы хотим восстановления хирургического, травматологического, гинекологического отделений, отделения реанимации и интенсивной терапии, поликлиники №4 больницы. Мы хотим решить те её проблемы, которые можно решить с помощью денег. Благо, что областной бюджет получил превышение доходов над расходами в прошлом году», — рассказали организаторы.

В размещённой информации уточняется, что власти игнорировали акцию, но накануне митинга глава города Сергей Кузнецов пригласил участников клуба к себе в кабинет, где обещал через пару недель встретиться ещё раз и советовал отказаться от публичных мероприятий.

«В завершение митинга его участники решили сходить после майских праздников на приём к чиновнику департамента охраны здоровья населения Кемеровской области», — подчеркнули в РПК.

Отметим, что митинг проходил в специально отведённом месте для проведения публичных мероприятий — возле ДК Маяковского.

Тем временем, как пишет издание City-n.ru, и.о. начальника территориального управления департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (по городу Новокузнецку) Олег Евса уверяет, что «все мероприятия, которые происходят как в области в целом, так и в Новокузнецке в частности — это мероприятия в рамках проекта «Современная медицина», цель которого — улучшить доступность и качество медицинской помощи.

«Попросту говоря, раньше жителям Орджоникидзевского района были труднодоступны специализированные квалифицированные медицинские услуги в связи с отсутствием ресурса в 11-ой больнице, а теперь это станет доступно», — уверяет чиновник.

А главный врач ГАУЗ КО «НГКБ №1»Василий Мальчиков отмечает, чтопервая горбольница стала объединяющим центром проекта «Современная медицина» в силу своей крупности и мощности.

«Нелогично иметь высокоспециализированные центры в каждом лечебном учреждении. Это неправильно. Кадров у нас не так много, оборудование всё дорогостоящее, и тех мощностей, которые есть в первой или 29-ой больницах, их будет вполне достаточно», — сказал он, отметив, что обеспокоенность жителей Орджоникидзевского района совершенно напрасна и закрытие больницы не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в январе 2019 года стало известно о том, что в Новокузнецке две клинические больницы (№ 11 и № 16) присоединили к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1. Тогда же местные власти объявили о начале реформирования системы здравоохранения. Отмечалось, что деятельность ряда служб будет выстроена по вертикальному принципу, будут созданы многопрофильные медицинские центры. Основная цель, по словам чиновников, — вывести качество медицинской помощи в регионе на новый уровень.

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