Свердловский губернатор обратился к жителям из-за снегопада

Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM Погода испытывает жителей Урала на прочность. Об этом на своей странице в Instagram заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что вначале метели и снегопады обрушились на север области, а потом уже коснулись остальной части. Нынешний снегопад особенно сильный. При этом в муниципалитетах основная часть техники переведена на летний регламент работы, и это осложнило ситуацию.

При этом Евгений Куйвашев добавил, что дал правительству области поручение наладить работу по быстрой расчистке трасс. Ситуация находится на контроле.

«Должно быть обеспечено нормальное функционирование объектов инфраструктуры. МЧС, ГИБДД и медики работают в особом режиме», — написал губернатор.

Он также призвал водителей, которые поторопились поменять зимнюю резину на летнюю, не выезжать до потепления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снегопады обрушились на Урал 28 апреля. Также понизилась температура воздуха, до минус пяти и ниже.