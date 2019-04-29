Диплом и 200 тысяч рублей получил лучший учитель года Новосибирской области

Новосибирск, , 06:15 — REGNUM Преподаватель истории и обществознания Вечерней (сменной) школы №8 города Новосибирска Иван Данилко стал лучшим учителем Новосибирской области по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Данилко получил диплом и сертификат на премию в размере 200 тысяч рублей. Он будет представлять регион в финале всероссийского конкурса «Учитель года-2019», который пройдёт в Грозном, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Лучшего педагога Новосибирской области конкурсная комиссия выбирала из 37 участников. Оценивались новаторские подходы в обучении, собственные методики и программы, внутренняя мотивация.

Ещё пять лауреатов конкурса были награждены дипломами министерства образования области и сертификатами на получение премии новосибирского правительства в размере 25 тысяч рублей. Среди них: учитель английского языка МБОУ СОШ Новосибирска №207 Надежда Александрова, учитель физической культуры МКОУ «Старощербаковская средняя общеобразовательная школа» Барабинского района Сергей Богданов, педагог МБОУ Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа №3» Павел Потапенко и учитель начальных классов МБОУ Новосибирска «Гимназия №16 «Французская» Зоя Ципцина.

«Конечно, в сферу образования надо вкладываться, строить новые школы, обновлять оборудование, задавать новые стандарты. Но основной наш ресурс — это самомотивация учителей, их способность раскрыть таланты в своих учениках», — прокомментировал итоги губернатор региона Андрей Травников.

Отметим, что XXVI региональный конкурс «Учитель года-2019» проходил в Новосибирской области с 22 по 26 апреля.