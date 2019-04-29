В Приамурье увеличена группировка пожарных для тушения палов

Благовещенск, , 07:18 — REGNUM Группировка противопожарных сил МЧС в Приамурье, занятая на тушение палов сухой растительности, увеличена до 180 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном МЧС.

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За минувшие сутки, 28 апреля, по данным областного МЧС, пожарные Приамурья ликвидировали 4 пала сухой растительности в Благовещенском районе, по 2 возгорания удалось погасить ещё в 5 городах и районах, и по одному возгоранию — в 10 городах и районах области.

«К тушению палов сухой растительности были привлечены 180 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 48 единиц техники», — сообщили в областном МЧС.

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Стоит отметить, что ранее к тушению палов привлекалось значительно меньшее количество личного состава. Наращивание противопожарной группировки вызвано увеличением числа возгораний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае установившаяся сухая и ветреная погода не способствует нормализации ситуации с пожарами. Напротив, это может привести к ухудшению пожарной обстановки.