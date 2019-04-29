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Снегопад на Урале: МЧС в повышенной готовности

Общество

Действует штормовое предупреждение

Екатеринбург, 29 апреля 2019, 05:52 — REGNUM  В Свердловской области средства и силы МЧС находятся в повышенной готовности. Причиной стал обильный снегопад, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

Чиновникам и в другие соответствующие структуры ранее были проинформированы о необходимости принять упреждающие меры по защите жителей от возможных последствий непогоды. По данным МЧС, ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях. На особом контроле — ситуация на трассе Екатеринбург — Серов, где с 272-го по 307-й километр отмечены затруднения в движении транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Свердловскую область атаковал снегопад и затем похолодало до минус пяти градусов. Сейчас в регионе установился снежный покров.

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Снегопады, метели, снежные бури
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