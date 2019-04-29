Пригожин объяснил преимущество дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Москва, , 05:48 — REGNUM Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил победу Микеллы Абрамовой в финале шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». За девочку голосовали поклонники её матери — певицы Алсу, написал Пригожин в своем Instagram.

По его словам, поклонников у Алсу очень много, кроме того, голосовать за Микеллу призывали друзья и коллеги певицы. Сама девочка и её родители не имеют отношения к результатам конкурса, отметил продюсер.

«Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала», — написал Пригожин.

Он также призвал прекратить травлю Микеллы Абрамовой и назвал ужасным скандальный ажиотаж, возникающий вокруг детей. Любой телевизионный проект является для взрослых людей бизнесом, напомнил при этом продюсер.

Как сообщало ИА REGNUM, победа 11-летней дочери Алсу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» вызвала активную реакцию зрителей. Многие усомнились в справедливости голосования, а руководство Первого канала пообещало проверить его итоги.

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