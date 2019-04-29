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В Свердловской области из-за снегопадов ограничили перевозки детей

Общество

До стабилизации ситуации

Екатеринбург, 29 апреля 2019, 05:39 — REGNUM  В Свердловской области снегопады стали причиной ограничений на перевозку организованных детских групп. Об этом журналистам сообщили в областном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ограничения действуют до стабилизации ситуации. Также вводятся ограничения на междугородние перевозки по Серовскому тракту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Свердловскую область накрыл снегопад. Кроме того, отметим, то затем в регионе похолодало до минус пяти градусов. Снежный циклон двигался от Перми к Тюмени.

В связи с непогодой автомобилисты, особенно те, что ранее поспешили поменять зимнюю резину на летнюю, столкнулись с трудностями.

По данным ГИБДД, одним из аварийных стал Серовский тракт. Здесь было выявлено множество небольших аварий.

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Снегопады, метели, снежные бури
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