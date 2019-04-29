Киров, Кировская область, , 05:21 — REGNUM

В Кирове родители детей дошкольного и школьного возраста провели митинг «За доступные детский сад и школу». В мероприятии приняли участие около 500 человек, организатором акции выступил комитет по защите прав матерей. В руках участники митинга, прошедшего в выходные, 27 апреля 2019 года, держали плакаты «Наши дети не щенки. Не нужно их пристраивать в соседние школы!», «Страна отказывается от второй смены, Киров вводит третью», «Наши дети — не куклы, не играйте ими», «Стыдно! Тысячи ребят попасть не могут в детский сад» и другие, передаёт ИА REGNUM.

В преддверии мероприятия представитель комитета Марина Сунцова на своей странице в соцсетях рассказала о том, какие есть проблемы в образовательной сфере Киров.

«В очереди в детские сады тысячи детей, которым мест не хватит. Распределение покажет свои результаты только к августу, но, по нашим прогнозам, больше двух тысяч детей в возрасте трёх лет останутся без мест. Я уже не говорю о том, что дети должны идти в сад с 1,5 лет. Там очередь подберётся к 10 тысячам, наверное. Действия, принимаемые администрацией города, не решают проблему целиком. Необходимо продолжать строить сады, возвращать здания, принадлежащие муниципалитету и ремонтировать их, а пока не все дети устроены, необходимо ввести компенсацию за непосещение детсада всем родителям, дети которых не получили места в детсад с 1,5 лет и до выдачи путёвки. Без ограничений по финансовой обеспеченности семьи и в размере адекватном стоимости частного сада», — отметила она, также приведя цифры и по ряду школ, которые говорят, что со школами ситуация также плачевна — они рассчитаны на одно число учеников, а их уже сейчас намного больше.

«Есть школы где уже сейчас существует негласная 3 смена. Дети начинают учиться в 15 часов, — уточнила Сунцова. — В школах и садах огромная нехватка квалифицированных кадров!»

Среди важных проблем представитель комитета назвала и питание детей, отметив, что решено кормить детей тем, что «не портится аж по три месяца»: «Зачем портить то, что было создано? Оставьте в покое школьное питание, кормите этим администрацию города. Руки прочь от наших детей!«

27 апреля 2019 года родители вышли на митинг в Кирове «За доступные детский сад и школу», держа в руках плакаты «Наши дети не щенки. Не нужно их пристраивать в соседние школы!», «Страна отказывается от второй смены, Киров вводит третью», «Наши дети — не куклы, не играйте ими», «Стыдно! Тысячи ребят попасть не могут в детский сад», «Мы против третьей смены в 24 школе», «Страна отказывается от второй смены, Киров вводит третью», «Сдали большой новый дом?! Стройте садик на первом этаже» и многие другие.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой родители требовали у властей «принять срочные меры по строительству новых детских садов и школ, которые в течение двух лет устранят очередь в учебные заведения в пешей доступности», «ввести ежемесячную компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка в возрасте от полутора лет», если ему не дали места в детсаду, вернуть льготы на места в детсадах воспитателям и учителям, проанализировать расходы бюджета и определить неэффективные траты, областному правительству прекратить «оповещать руководство РФ о «благополучной» ситуации с обеспечением мест в учебных заведениях», учитывать реальную посещаемость детей в детсадах, отдав невостребованные путевки следующему в очереди ребенку, создать рабочую группу при областном правительстве для обсуждения требований митинга и сделать её с участием общественности.

Родители Кирова активно обсуждают проблему в соцсетях:

«Мой ребёнок пойдёт в сад в четыре года у дома, весь этот год я вожу своего сына в мкрн. Коминтерн за 11 остановок от дома, проживая в центре города, где в квадрате нашего дома находится больше 20 садиков! Я устала, устал мой сын, чтобы мне успеть на работу к 8-ми в центр, нам приходится вставать в 4 утра! Я своевременно плачу налоги, я имею право на ДОСТУПНОЕ образование своего сына!», «Моему первому и пока единственному ребенку дали садик в 3 года 7 месяцев. Чтобы этот факт случился, мне пришлось переехать из Солнечного берега в Метроград. В противном случае, садик бы нам дали в 4 года!», «В данный момент я сужусь с администрацией города за место в детском саду».

В мероприятии приняли участие около 500 человек.

Напомним, в середине февраля 2019 года родители уже протестовали, требуя посредством пикета отправить в отставку главу департамента образования города Александра Петрицкого. Ещё ранее — летом 2018 года — кировские родители пикетировали власти в связи с имеющейся проблемой с местами в детсадах и требовали компенсации за частные детсады.

Ранее сообщалось, что в Кировской области за 2018−2019 годы на федеральные средства построят 21 детсад, из которых шесть будет в Кирове.