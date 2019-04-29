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Затея француза переплыть Атлантику в бочке удалась

Общество

27 апреля Жан-Жак Савен достиг условного финиша в Карибском бассейне

Париж, 29 апреля 2019, 04:07 — REGNUM  Пожилой французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке за 122 дня. Об этом сообщает агентство France-Presse.

72-летний мужчина отправился в путь 26 декабря 2018 года с острова Иерро в Канарском архипелаге и вечером 27 апреля по парижскому времени достиг условного финиша в Карибском бассейне.

«Путешествие завершено. Всем спасибо!» — заявил Савен, за странствием которого в соцсети Facebook наблюдали 23 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, бочкообразный корабль, в котором плыл француз, не имеет двигателя, а перемещается лишь за счет течения и ветра. Путешественник жил в пространстве объемом 6 кубических метров, где находились койка, кухня и столик для оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилой француз решил переплыть на бочке Атлантику

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