Затея француза переплыть Атлантику в бочке удалась

Париж, , 04:07 — REGNUM Пожилой французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке за 122 дня. Об этом сообщает агентство France-Presse.

72-летний мужчина отправился в путь 26 декабря 2018 года с острова Иерро в Канарском архипелаге и вечером 27 апреля по парижскому времени достиг условного финиша в Карибском бассейне.

«Путешествие завершено. Всем спасибо!» — заявил Савен, за странствием которого в соцсети Facebook наблюдали 23 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, бочкообразный корабль, в котором плыл француз, не имеет двигателя, а перемещается лишь за счет течения и ветра. Путешественник жил в пространстве объемом 6 кубических метров, где находились койка, кухня и столик для оборудования.

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